Nieuwe studie bewijst: Italiaans jongetje had corona in november 2019

Onderzoekers zeggen dat een Italiaanse jongen in november 2019 positief testte op het coronavirus. Daarmee is er nieuw bewijs dat Covid-19 al veel eerder in Europa was dan gedacht.

China maakte in december vorig jaar voor het eerst melding van het virus, maar gaf later toe dat er ook in november al gevallen bekend waren. De Italiaanse studie duidt er eveneens op dat het coronavirus al veel langer rondwaarde, ook in Europa.

Het eerste geval in Italië dateert officieel van februari 2020, maar wetenschappers hebben een coronabesmetting vastgesteld via een test die begin december 2019 is afgenomen bij een vierjarig jongetje uit de buurt van Milaan. Onduidelijk is of hij ook anderen besmet heeft. Wel had hij griepachtige klachten en een vorm van huiduitslag.

Voor de studie bestudeerden onderzoekers van de universiteit van Milaan 39 patiënten bij wie met een wattenstaafje speeksel uit de keel is afgenomen tussen september en februari. Die van het jongetje was positief.

Het is niet het eerste Italiaanse onderzoek dat suggereert dat Covid-19 veel eerder in Italië was. Afgelopen maand verscheen er een studie waaruit bleek dat het virus al in september in het land was en een andere studie wist te melden dat het coronavirus al in december in het rioolwater van Turijn en Milaan te vinden was.