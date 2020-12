Wetenschappers ontdekken genen die ernstig verloop Covid-19 verklaren

Het was tot nu toe grotendeels een raadsel waarom de een ernstig ziek wordt van het coronavirus, terwijl de ander vrijwel zonder klachten blijft. Een nieuwe studie werpt iets meer licht op de zaak: er zijn vermoedelijk acht dna-strengen die invloed hebben op het verloop van Covid-19.

De genetische sequenties komen vaker voor bij mensen die een levensbedreigende vorm van Covid oplopen, concludeert een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Britse universiteit van Edinburgh in vakblad Nature. De ontdekking helpt niet alleen bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, maar wijst ook in de richting van bestaande middelen die kunnen bijdragen aan het herstel van ernstig zieke coronapatiënten.

De wetenschappers onderzochten 2244 ic-patiënten met corona. Hun dna werd onderworpen aan een genoombrede studie (GWAS), waarin genetische varianten van individuen worden geanalyseerd om vast te stellen of ze gelinkt kunnen worden aan een specifieke eigenschap. De gevonden genen houden verband met ontstekingsprocessen en de lichamelijke reactie op aanvallende virussen.

“Het TYK2-gen bijvoorbeeld wordt geassocieerd met de ontstekingsreacties, die de bekende ‘cytokinestorm’ veroorzaken, die ertoe leidt dat jonge patiënten met corona overlijden,” zegt onderzoeker en docent David Strain van de universiteit van Exeter, die niet betrokken was bij de studie. Ook interessant vindt hij het verband tussen ernstige Covid-19 en een genetische predispositie voor obesitas. Dat zou kunnen betekenen dat een verandering van leefstijl niet zoveel impact heeft op het verloop van corona.

Kanttekening bij de studie: de controlegroep was niet besmet met het virus. Toch meent het gerenommeerde onderzoeksteam te kunnen concluderen dat er twee biologische mechanismen ten grondslag liggen aan een ernstig verloop van Covid-19: in de eerste stadia van de ziekte speelt de natuurlijke lichamelijke immuunreactie op een virale infectie een rol en in de latere stadia beïnvloeden de ontstekingsprocessen in het lichaam het verloop.