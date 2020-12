Ontdekker van Ebola waarschuwt voor apocalyptische ‘Ziekte X’: “We moeten allemaal bang zijn

De Congolese professor Jean-Jacques Muyembe Tamfum gewaarschuwt voor een toekomstige pandemie die waarschijnlijk veel “apocalyptischer” zal zijn dan de huidige. Reden daarvoor is de ecologische vernietiging door de mens en de onhygiënische wet markets die een golf van nieuwe zoönotische ziekten met zich meebrengen. Tamfum was in 1976 de eerste viroloog die ebola ontdekte.

“We bevinden ons nu in een wereld waar nieuwe ziekteverwekkers naar boven zullen komen. Die vormen een bedreiging voor de mensheid”, vertelt hij aan CNN.

Volgens Muyembe bestaat de kans dat zo’n nieuwe pandemie veel apocalyptischer is dan de huidige. Dat zou het geval zijn als ‘Ziekte X’ zich even snel verspreid als het coronavirus, maar zo dodelijk is als ebola met een sterftecijfers tussen 50 en 90 procent. “We moeten allemaal bang zijn”.

De belangrijkste reden voor de toenemende opkomst van zoönotische ziekten is de impact van de mens op de natuur. Zowel SARS als het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 zouden ontstaan zijn op zogenaamde wet markets in China. Daar wordt wild vlees verkocht en zijn vaak nog levende dieren aanwezig die mogelijk ziekteverwekkers bevatten. Ook in Afrika is bushmeat steeds populairder. Het wordt ook steeds verder geëxporteerd.

“Als je het bos in gaat, verander je de ecologie. Insecten en ratten zullen deze plek verlaten en naar de dorpen komen. Zo krijg je overdracht van het virus, van de nieuwe ziekteverwekkers”, zegt Muyembe.