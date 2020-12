Paracetamol in verband gebracht met risicovol gedrag

Weinig onschuldiger dan een paracetamolletje tegen de hoofdpijn. Of niet? Een nieuwe studie brengt ‘s werelds meest verkochte pijnstiller opnieuw in verband met problematisch gedrag.

“Paracetamol zorgt ervoor dat mensen minder negatieve emoties ervaren als ze risicovolle activiteiten overwegen. Ze voelen zich gewoon minder bang,” zegt neurowetenschapper Baldwin Way van de Ohio State University. “Aangezien bijna een kwart van de Amerikanen wekelijks paracetamol slikt, kan een verminderde risicoperceptie grote gevolgen hebben voor de samenleving.”

De bevindingen komen boven op een stapel onderzoek waaruit blijkt dat paracetamol niet alleen pijn vermindert, maar ook gevoelens doet afnemen. Zo zouden mensen het minder erg vinden om anderen te kwetsen, tonen ze minder empathie en kunnen zelfs cognitieve functies afstompen.

Op een gelijksoortige manier zorgt de pijnstiller ervoor dat mensen risico’s minder goed kunnen inschatten, zo blijkt uit de nieuwste studie. Hoewel het effect klein is, is het wel belangrijk om rekening mee te houden, omdat paracetamol en aanverwanten op zo’n grote schaal worden geslikt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert het middel ook tegen symptomen van Covid-19. “Maar misschien dat iemand met milde covid-symptomen denkt dat het niet zo erg is om het huis uit te gaan en mensen te ontmoeten als diegene paracetamol heeft geslikt,” aldus Way. Die persoon zou dan het risico te laag inschatten en overmoedig kunnen worden.