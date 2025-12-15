ECONOMIE
Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

Voedsel & Koken
door Nina van der Linden
maandag, 15 december 2025 om 10:09
ANP-517129314
Als je denkt aan krachtvoer, denk je aan vlees. Veel vlees. Biefstuk, kipfilet, hamburgers. Spieren komen tenslotte niet vanzelf. Toch kijken we volgens Japanse voedingsdeskundigen al jaren de verkeerde kant op. Het echte geheim voor een lang, sterk en gezond leven is plantaardig en het kost bijna niets.
Japan behoort al decennialang tot de landen met de hoogste levensverwachting ter wereld. Op eilanden als Okinawa sterft het van de honderdjarigen. Hun geheime wapen? Volgens voedingsdeskundige Michiko Tomioka is het antwoord verrassend simpel: tofu. Geen hippe vleesvervanger, maar een eeuwenoude bouwsteen van het Japanse dieet.
In Nederland heeft tofu een stoffig imago: smakeloos, slap en alleen voor vegetariërs met schuldgevoel. Maar dat is onterecht. Tofu is een complete eiwitbron en bevat alle negen essentiële aminozuren die je nodig hebt voor spieropbouw en herstel.
Gezondheidswinst
Daarbovenop komt het echte voordeel, dat wat er níet in zit. Geen cholesterol. Geen dichtslibbende vetten. Studies laten zien dat tofu het risico op hartziekten verlaagt, kan helpen in de strijd tegen kanker en botontkalking tegengaat. Tofu is rijk aan calcium, ijzer, vitaminen, vezels en isoflavonen, een soort plantaaridge oestrogenen.
En dan het geld. En het klimaat. Bij de productie van een kilo rundvlees komt ruim 70 kilo broeikasgas vrij. Voor tofu is dat slechts 3,2 kilo. Het is goedkoper, schoner en beter voor je lijf.
Krokant
“Maar het smaakt naar niks,” hoor je dan. Klopt. Rauw wel. Maar in Azië weten ze wel raad met de zompige blokken. Tofu is een spons. Druk het vocht eruit, marineer het in sojasaus, knoflook en gember, haal het door maïzena en bak het heet. Krokant van buiten, zacht van binnen.
Goedkoop, sterk, gezond en duurzaam. Misschien is het tijd dat wij ook eens leren kijken zoals de Japanners.
Bron: CNBC

