Studie: ‘Te hoog ijzergehalte verlaagt levensverwachting’

We hebben altijd geleerd dat ijzer gezond is, maar je kunt er ook te veel van hebben. Er wordt steeds meer bekend over de schadelijke gevolgen van een te hoog ijzergehalte in je bloed. Volgens een nieuwe, grote studie zou het je levensverwachting verlagen.

Onderzoekers van onder meer het Duitse Max Planck Instituut bestudeerden genetische data van meer dan een miljoen mensen. Ze vergeleken de levensverwachting, het aantal gezonde levensjaren en het bereiken van een extreem hoge leeftijd met het ijzergehalte in het bloed en vonden een opvallend verband.

De analyse toonde aan dat er tien belangrijke groepen genen zijn die gelinkt konden worden aan levensverwachting en hoe het lichaam ijzer metaboliseert. Simpel gezegd: te veel ijzer werd in verband gebracht met een hoger risico op voortijdig sterven.

“We zijn erg enthousiast over deze bevindingen, omdat ze heel sterk suggereren dat een te hoog ijzergehalte het aantal gezonde levensjaren verlaagt. Dit niveau op peil houden kan leeftijd gerelateerde gezondheidsschade voorkomen,” aldus datawetenschapper Paul Timmers van de universiteit van Edinburgh. “We vermoeden dat dit ook kan verklaren waarom ijzerrijk rood vlees hart- en vaatziekten kan veroorzaken.”

Een te hoog ijzergehalte wordt al langer in verband gebracht met ouderdomsziekten, zoals leveraandoeningen en Parkinson. Het vermindert ook de capaciteit van het lichaam om infecties te verslaan. Het is dus zaak om niet te veel ijzer binnen te krijgen, denken de onderzoekers, wiens studie in Nature Communications verscheen.