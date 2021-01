Als berichten over ontsnappingsmutatie E484K kloppen ziet het er somber uit

Niet de Engelse variant moet ons het meest vrees aanjagen, maar variant E484K, uit Zuid-Afrika en/of Brazilië.

Ravi Gupta, hoogleraar microbiologie aan de Universiteit van Cambridge, zegt dat het deze mutant – en niet de veel besproken Britse variant – “de meest verontrustende van allemaal” is.

Binnen de Zuid-Afrikaanse COVID-stam hebben wetenschappers een zogenaamde “ontsnappingsmutatie” gevonden, genaamd E484K. Er wordt gevreesd dat deze ontsnappingsmutatie precies zal doen wat de naam aangeeft: Covid laten ontsnappen aan vaccinatiestoffen.

Het verhaal begint met een Braziliaanse man die Covid had gehad en die het weer kreeg. Dit keer met de E484K-mutant. Volgens eerste onderzoeken ontwijkt die mutant de antistoffen die het lichaam na een besmetting, of na een vaccinatie, heeft opgebouwd. Gupta zegt dat de mutatie “het begin zou kunnen zijn van problemen voor vaccins”.

Er is een eerste wetenschappelijke studie gepubliceerd, maar die is nog niet peer-reviewd. Maar die studie is alarmerend over de mogelijke gevolgen. Die zouden er uit kunnen bestaan dat je Covid meer dan eens kunt krijgen en dat de huidige vaccins hun beschermende uitwerking helemaal of gedeeltelijk verliezen.