Covid-19 opnieuw gelinkt aan verhoogde kans op hersenaandoeningen

Een op de acht mensen die een coronabesmetting opliep, zou binnen een half jaar voor het eerst gediagnosticeerd zijn met een psychiatrische of neurologische aandoening. Dat blijkt uit een nieuwe studie, die opnieuw de link legt tussen corona en dergelijke ziekten.

De analyse, die nog geen peer-review heeft gehad, toonde ook aan dat de kans op een hersenaandoening steeg naar een op drie als patiënten met een psychiatrische geschiedenis werden meegerekend. Zelfs van coronapatiënten die niet in het ziekenhuis belandden, kreeg een op de negen, ziektes als depressies, psychoses of beroertes. Het zijn verrassende resultaten, zegt onderzoeksleider dr. Max Taquet van de universiteit van Oxford.

De onderzoekers vergeleken data van meer dan 230.000 Amerikanen die corona hebben gehad met een groep die enkel griep kreeg of ademhalingsklachten had door een andere oorzaak. Er is gecorrigeerd voor factoren als leeftijd, geslacht en onderliggende aandoeningen.

Ruim een derde van de coronapatiënten kreeg in het eerste half jaar na diagnose te maken met een neurologische of psychiatrische aandoening. Voor bijna 13 procent was het de eerste keer dat een dergelijke ziekte werd vastgesteld. Het kwam veel vaker voor bij mensen die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen vanwege corona.

Er zijn wel enkele kanttekeningen. Zo kan niet helemaal worden uitgesloten dat de aandoening al aanwezig was vóór de coronabesmetting. Verder kan het zijn dat de ziekte zelfs al bekend was, maar niet is geregistreerd. Er missen soms ook andere relevante gegevens zoals of iemand werkt, een migratieachtergrond heeft of hoe groot het huishouden is.

Van de andere kant is het niet de eerste studie die de link legt tussen corona en impact op de hersenen.