Je kunt binnenkort objectief meten hoe gestrest je bent

Ja, je bent moe en je voelt je opgejaagd, maar hoe gestrest je echt bent heb je meestal niet door. Ook voor artsen en wetenschappers is het moeilijk om objectief vast te stellen hoeveel stress iemand heeft. Maar daar is nu een oplossing voor: er is een draagbare chip ontwikkeld die in je zweet je stressniveau kan meten.

Meer precies kan de elektronische chip vaststellen hoeveel van het stresshormoon cortisol je aanmaakt. “Een betrouwbaar, draagbaar systeem kan artsen helpen om objectief te kwantificeren of een patiënt lijdt aan een depressie of burn-out bijvoorbeeld en of een behandeling effectief is,” zegt onderzoeksleider Adrian Ionescu van de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. “Artsen hebben dan ook realtime informatie. Dat is een grote stap vooruit in het begrip van deze ziektes.”

De chip detecteert het hormoon cortisol, waarvan al langer bekend is dat het wordt aangemaakt bij fysiologische stress. Het kan worden gemeten in speeksel, zweet en urine. “Cortisol komt heel plots vrij. Je voelt je kalm en ineens gebeurt er iets dat stress veroorzaakt. Je lichaam gaat dan direct meer van het hormoon aanmaken,” legt Ionescu uit.

Die stress is ongezond. “Aandoeningen als obesitas, metabool syndroom, diabetes, hartziekten, depressie, angststoornissen en allergieën worden allemaal in verband gebracht met een te hoog stressniveau,” schrijft het onderzoeksteam in hun paper.

De onderzoekers hopen dat de chip in staat is om het cortisolniveau over een hele dag te registreren, waardoor je vast kunt stellen of iemand een normale cortisolcurve heeft of niet. Het apparaatje gaat eerst getest worden in ziekenhuizen.