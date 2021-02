Studie: Vaccin AstraZeneca maar voor 10 procent effectief tegen Zuid-Afrikaanse variant

Het vaccin van Oxford en AstraZeneca beschermt waarschijnlijk maar voor 10 procent tegen de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Dat blijkt uit een nieuwe, kleine studie waar The Guardian over schrijft.

Volgens de wetenschappers biedt het vaccin maar een heel klein beetje bescherming tegen milde tot gemiddelde besmettingen, maar ze hopen dat het vaccin nog wel voldoende effectief is tegen zwaardere infecties.

Professor Shabir Madhi van de University of the Witwatersrand, zegt dat de kleine studie erop was gericht om vast te stellen of het vaccin tenminste 60 procent effectief was tegen de Zuid-Afrikaanse variant, of het nu een milde of zware infectie betrof. “De resultaten, zoals die er nu liggen, wijzen op een effectiviteit van 10 procent. Dat is duidelijk heel ver verwijderd van de gewenste 60 procent. Zelfs met een veel grotere studie is het erg onwaarschijnlijk dat je een effectiviteit vindt van 40 of 50 procent,” zei hij tegen BBC-radioprogramma Today.

“Wat de studie laat zien is dat bij een relatief jonge leeftijdsgroep, met een erg laag aantal aandoeningen als hoge bloeddruk of diabetes, het vaccin niet beschermt tegen milde tot gemiddelde covid-infecties.”

Mogelijk werkt het vaccin beter tegen zware infecties, zoals dat ook geldt voor het Johnson & Johnson-vaccin waarvoor ‘ gelijksoortige technologie’ is gebruikt. “Er is nog hoop dat het vaccin net als dat van Johnson & Johnson wel goed werkt tegen ernstigere besmettingen in een andere leeftijdscategorie,” zegt Madhi.