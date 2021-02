Neusspray ontwikkeld, die 24 uur beschermt tegen corona: handig voor festivals en reizen

Er is een neusspray ontwikkeld die ervoor zorgt dat je 24 uur lang niet besmet kunt raken met het coronavirus. Het middel is ideaal voor reizen, concerten en festivals.

De virusremmer is ontwikkeld door onderzoekers van Harvard en het Erasmus MC en voorkomt dat het virus de cellen van de neus en longen binnendringt. Daardoor kan het zich niet vermenigvuldigen.

Het is een volstrekt veilig en ongevaarlijk middel. “Je zou je dus kunnen beschermen tegen huisgenoten die besmet zijn of veilig je besmette ouders kunnen bezoeken”, zegt viroloog Rory de Vries van het Erasmus MC in het Algemeen Dagblad. “Maar het middel zou ook gebruikt kunnen worden voor extra bescherming bij reizen, concerten of festivals.”

Het fungeert duidelijk niet als vaccin. “Ons antivirale middel voorkomt infectie, maar is hooguit een dag werkzaam. Het is dus niet geschikt om een groot deel van de wereldbevolking langdurig te beschermen door ze dagelijks een neusspray te geven,” aldus De Vries. “Wij denken wel dat deze antivirale middelen kunnen helpen om de pandemie onder controle te krijgen.”

Het middel is succesvol getest bij fretten, die net als nertsen erg gevoelig zijn voor virusoverdracht. Het duurt waarschijnlijk nog minstens een half jaar voor de spray getest kan worden op mensen.