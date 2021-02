Alle coronavirus op de wereld past in een blikje cola

Dat coronavirus dat de hele wereld teistert en ons allemaal aan huis gekluisterd houdt, lijkt veel meer dan het is: alle virusdeeltjes bij elkaar passen ruimschoots in een blikje cola.

Om uit te rekenen hoe groot het volume is van alle coronavirus op de wereld moet je drie dingen weten: hoeveel virusdeeltjes zitten er gemiddeld in ieder besmet persoon, hoeveel mensen zijn besmet en hoe groot is een virusdeeltje?

Op het hoogtepunt heeft een geïnfecteerd persoon tussen de miljard en honderd miljard virusdeeltjes in zijn lichaam. Maar niet iedereen zit op de piek. Die is namelijk meestal zes dagen na de besmetting. Daar moet dus een gemiddelde van worden genomen.

Naar schatting raken wereldwijd iedere dag 3 miljoen mensen besmet met het virus. Combineer je het besmettingscijfer met het gemiddelde aantal virusdeeltjes in iemands lichaam dan kom je uit op 200 quadriljoen viruscellen op de wereld. Dat is 200 miljoen miljard (200.000.000.000.000.000).

Maar ja, die deeltjes zijn natuurlijk piepklein, namelijk ongeveer 100 nanometer (0,0001 millimeter). Dat is duizend keer dunner dan een menselijke haar. Het coronavirus is nagenoeg rond. Reken je uit hoe groot het virus in bolvorm is dan kom je uit op 523.000 kubieke nanometer.

Dat moet je dan vermenigvuldigen met het aantal virusdeeltjes en dan zijn we er: alle coronavirus in de wereld is bij elkaar 120 milliliter. Maar aangezien er ruimte overblijft als je bollen stapelt (denk aan sinaasappels in een kist bijvoorbeeld), neemt het virus in totaal meer ruimte in, namelijk 160 milliliter. Eigenlijk maar een half blikje cola dus.

In deze video wordt de berekening verder uitgelegd: