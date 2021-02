Studie: Mensen met extreem gedachtegoed zijn slechter in complexe mentale taken

Wie er extreem gedachtegoed op nahoudt, is vaak slechter in het uitvoeren van complexe mentale taken. Dat stellen onderzoekers van de universiteit van Cambridge, die zeggen dat hun bevindingen nuttig zijn om mensen op te sporen die op het punt staan te radicaliseren.

De onderzoekers vroegen zich af in hoeverre verschillen in hoe informatie binnenkomt en wordt verwerkt, invloed hebben op politieke, nationalistische en dogmatische denkbeelden. Ze lieten 330 volwassen Amerikanen allerlei neuropsychologische en cognitieve tests doen. In het algemeen ontdekten de onderzoekers dat ideologische denkbeelden samenhingen met cognitieve besluitvorming, schrijven ze in hun studie die in vakblad Philosophical Transactions of the Royal Society B verscheen.

“Mensen met extremistische denkbeelden zagen de wereld meer in zwart-wit-termen. Ook hadden ze moeite met complexe taken, die ingewikkelde, mentale stappen vereisten,” zegt onderzoeksleider dr. Leor Zmigrod van Cambridge in The Guardian.

Simplificeren

“Mensen die moeite hebben met het plannen en verwerken van een aantal complexe acties achter elkaar worden wellicht meer richting extreme of autoritaire ideologieën getrokken om hun wereld te simplificeren,” zegt ze. Ook hebben mensen met een neiging richting extremisme meer moeite met de regulering van hun emoties. Ze zijn vaker wat impulsiever en op zoek naar prikkelende ervaringen, zegt de onderzoeksleider.

Respondenten die dogmatisch waren in hun opvattingen hadden verder meer problemen met het verwerken van informatie op waarnemingsniveau. “Bijvoorbeeld als hen werd gevraagd om vast te stellen of punten naar links of naar rechts bewogen op een scherm, duurde het langer voor hen om tot een beslissing te komen,” aldus Zmigrod.

De studie keek naar zestien verschillende ideologische oriëntaties en kan nuttig zijn om mensen te identificeren en te helpen die het kwetsbaarst zijn voor radicalisering op religieus of politiek gebied.