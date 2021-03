Microdosering van LSD is hip, maar volgens onderzoekers is er enkel een placebo-effect

Het begon als trend in Silicon Valley, maar verspreidde zich in rap tempo over de wereld: de microdosering van LSD om de stemming te verbeteren, de geest te scherpen en de creativiteit te laten stromen. Allemaal placebo volgens onderzoekers.

Grote techondernemers, influencers en goeroes zweren erbij: een piepklein beetje LSD voor een extra scherpe werkdag, maar al langer werd vermoed dat het om een placebo-effect ging. De geconsumeerde dosis is immer zo klein dat het nauwelijks effect kán hebben.

Dat tonen onderzoekers van het Imperial College London nu ook aan in de grootste gecontroleerde studie naar de microdosering van psychedelica tot nu toe. De deelnemers bleken zich alerter, positiever en meer tevreden te voelen, maar dat is slechts de helft van het verhaal, want of de proefpersonen nu een echte microdosis kregen of een placebo, ze voelden zich allemaal in dezelfde mate beter dan ervoor.

“We zagen dezelfde verbeteringen bij deelnemers die een placebo namen. Dat suggereert dat de positieve effecten niet het gevolg zijn van de drug, maar moeten worden uitgelegd als een placebo-effect,” aldus een van de onderzoekers in Britse krant The Guardian.

Een niet betrokken onderzoeker naar psychedelica van het King’s College London, James Rucker, is enthousiast over de studie. “De waargenomen positieve effecten van het microdoseren van psychedelica lijken meer het effect van positieve verwachtingen dan van de capaciteit van het middel om zo’n gezondheidsvoordeel te veroorzaken.”