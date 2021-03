Piepkleine plasticdeeltjes belanden vermoedelijk in ongeboren kinderen

Bij ratten is het bewezen: kleine – onzichtbare – deeltjes plastic belanden via de moeder en de placenta van de moeder in de hersenen en longen van babyratjes. De ratjes met veel plastic waren bij hun geboorte ook lichter en minder gezond.

Eerder laboratoriumonderzoek naar menselijke placenta’s die door moeders na de geboorte zijn geschonken, heeft aangetoond dat polystyreenkorrels ook bij mensen de placentabarrière kunnen passeren .

Microplastische vervuiling heeft elk deel van de planeet bereikt, van de top van de Mount Everest tot de diepste oceanen , en het is al bekend dat mensen de kleine deeltjes via voedsel en water consumeren en inademen.

Het wordt er van verdacht de vruchtbaarheid van mannen te beschadigen, maar de kans is groot dat er nog veel meer kwalijke gevolgen zijn, zoals de vatbaarheid voor kanker.

Prof Phoebe Stapleton van Rutgers leidde het onderzoek bij ratten: “We vonden de plastic nanodeeltjes overal waar we keken – in de weefsels van de moeder, in de placenta en in de weefsels van de foetus. We hebben ze gevonden in het hart, de hersenen, de longen, de lever en de nieren van de foetus. “