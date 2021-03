De handdruk komt echt wel terug

Niet iedereen vindt het erg dat we elkaar minder aanraken. Misschien raken we dankzij corona wel van het gebruik af dat je voortdurend allemaal wildvreemden drie keer moet kussen. Maar de handdruk komt terug. Dat beweert evolutionair bioloog Ella Al-Shamahi in een nieuw boek, dat de oorsprong van het handen schudden terugvoert naar ruim zeven miljoen jaar geleden.

“Ik geloof niet dat de handdruk is uitgestorven in maart 2020,” zo schrijft Ella Al-Shamahi in haar boek The Handshake: A Gripping History. Al Shamahi is paleo-antropoloog en evolutionair bioloog, en schreef afgelopen weekend in The Guardian een bevlogen ode aan de edele handeling van de handdruk. Zij meent bewijzen te hebben dat de handdruk ouder is dan de mensheid, en sowieso een wereldwijde pandemie zal overleven. “De handdruk is niet louter een cultureel fenomeen,” schrijft ze, “hij is biologisch, geprogrammeerd in ons DNA.”

Bonobo’s en chimpansees geven ook handen aan elkaar. Dus mogelijk stamt de handdruk van onze gemeenschappelijke voorouders van 7 miljoen jaar geleden.

De oudst bekende afbeelding van een handdruk dateert uit 845 voor Christus: op een mozaïek uit het huidige Noord-Irak is te zien hoe de Assyrische koning Salmanasser III en de Babylonische koning Marduk-Zakir-Sumi I een alliantie sluiten door elkaar de hand te schudden.

Dat drie keer zoenen kunnen we misschien achter ons laten, bij onze mondkapjes, maar de handdruk komt terug