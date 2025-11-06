Het zijn ervaringen van absolute gruwel: veel van de gijzelaars die op 7 oktober 2023 zijn ontvoerd, vertellen over herhaaldelijk ernstig seksueel misbruik door hun Palestijnse ontvoerders. Met de Duits-Israëlische Rom Braslavski (21) heeft nu voor het eerst ook een mannelijke gijzelaar de brute terreur beschreven waaraan hij werd blootgesteld.

Als beveiligingsmedewerker was hij een van de honderden die op 7 oktober 2023 tijdens het Nova-festival door terroristen werden ontvoerd. Meer dan twee jaar lang werd hij gevangen gehouden door de Islamitische Jihad (terroristen die gelieerd zijn aan Hamas) – gemarteld, gekweld, vernederd.

"Het doel was om mijn waardigheid te breken"

"Ze trokken al mijn kleren uit – ondergoed, alles. Ze bonden me vast terwijl ik volledig naakt was. Ik was verscheurd, stervende, zonder voedsel", beschrijft Braslavski in het interview de marteling. "Ik bad tot God: 'Red me alsjeblieft, haal me hier eindelijk weg.'"

Volgens Braslavski ging het de Palestijnse terroristen niet om lust, maar om totale vernedering. "Het was seksueel geweld – en het belangrijkste doel ervan was mij te vernederen", legt hij uit. "Het doel was mijn waardigheid te breken. En dat is precies wat het heeft gedaan."

Op de vraag van journaliste Roni Aviram of er nog meer aanrandingen waren, antwoordt hij: "Ja. Ik vind het moeilijk om over dit deel te praten. Ik praat er niet graag over. Het is moeilijk – het was het ergste wat er was."

Vervolgens maakt hij een vergelijking die laat zien hoe diep de wonden zitten: "Zelfs de nazi's hebben zoiets niet gedaan. In de tijd van Hitler zou zoiets niet zijn gebeurd. Je bidt alleen maar dat het ophoudt. En terwijl ik daar was – elke dag, bij elke afranseling – zei ik tegen mezelf: 'Ik heb weer een dag in de hel overleefd. Morgenochtend word ik wakker in een nieuwe hel. En weer. En weer. Het houdt niet op.'"

Over zijn vrijlating na twee jaar van verschrikkingen zegt hij: "Ik ben teruggekomen nadat ik de duivel heb ontmoet." Een video die in augustus 2024 door de terreurgroep werd gepubliceerd, toonde een uitgemergelde Braslavski, trillend, niet meer in staat om te staan – hij smeekte om zijn leven.

Terroristen boden eten aan in ruil voor bekering

Zijn moeder Tami vocht wereldwijd onvermoeibaar voor zijn vrijlating. Ze vertelde ook dat haar zoon eten zou krijgen van de Palestijnen als hij zich tot de islam zou bekeren – maar hij weigerde en bleef trouw aan zijn geloof.