Zo hou je je huis warm en je energierekening laag: 10 bespaartips van Milieu Centraal

De dagen worden korter, 's ochtend en 's avonds is het steenkoud en dus gaat de verwarming weer aan. Hoe blijf je warm zonder dat je gasmeter overuren draait? Radar vroeg het aan energie -expert Annelies Visser van Milieu Centraal. “Het kost je niets extra’s, je hoeft alleen maar slim met je verwarming om te gaan.”

Visser zet vier simpele manieren om meteen te besparen op een rij:

1. Verwarm niet je hele huis en houd deuren dicht.

Door de verwarming op de slaapverdieping helemaal uit te zetten, kun je volgens Milieu Centraal zo’n 90 euro per jaar besparen. Extra handig: een deurdranger zorgt ervoor dat deuren automatisch dichtvallen. “Met een kruik of elektrische deken warm je je bed lekker op”, tipt Visser.

2. Zet de thermostaat niet hoger dan 19 graden.

Wie de verwarming een graadje lager zet, kan jaarlijks zo’n 180 euro besparen. “Met extra kleding of een dekentje op de bank houd je jezelf toch warm. En als je in huis bezig bent, is 19 graden vaak warm genoeg”, zegt Visser.

3. ’s Nachts mag het kouder.

Door de thermostaat ’s nachts op 15 graden te zetten, bespaar je nog eens 60 euro per jaar. Heb je vloerverwarming of een warmtepomp? Zet hem dan liever op 17 of 18 graden, zodat het opwarmen niet te lang duurt.

4. Zet de verwarming laag als je overdag weg bent.

Thuiswerken of niet: als je vier dagen per week overdag weg bent en de thermostaat op 15 graden laat staan, kun je nog eens 120 euro per jaar besparen.

Volgens Visser tikt dit allemaal flink aan. “Als je nog helemaal nergens op let, is je gasverbruik hoog. In een matig geïsoleerde hoekwoning kun je dan zo’n 470 kuub gas per jaar besparen. Met de huidige gasprijs is dat bijna 670 euro per jaar.”

Laat de thermostaat het werk doen

Vind je het te veel gedoe om steeds zelf aan de knop te draaien? Dat hoeft niet. Met een klokthermostaat stel je in wanneer de verwarming aan of uit moet. “Zo is het huis al warm als je opstaat of thuiskomt, en gaat de cv vanzelf uit als je naar bed gaat”, legt Visser uit.

Nog preciezer zijn thermostaatknoppen per kamer. Ze kosten iets meer, maar betalen zichzelf terug doordat je minder gas verbruikt. En slimme thermostaten gaan zelfs automatisch lager als ze merken dat er niemand thuis is.

Extra maatregelen voor de fanatieke bespaarder

Wil je nog verder gaan? Dan zijn er volgens Milieu Centraal zes simpele maatregelen die samen tientallen euro’s per jaar kunnen schelen:

Radiatorfolie achter radiatoren die tegen buitenmuren of ramen staan zijn goed voor een besparing tot wel 70 euro per jaar.

Radiatorventilatoren onder je verwarming: die verspreiden de warmte beter.

Cv-leidingen isoleren in onverwarmde ruimtes. Dat kost 1 euro per meter en levert 4 euro per jaar op.

Cv-temperatuur verlagen naar 50 of 60 graden voor een zuinigere ketel.

Radiatoren stofvrij maken, zodat de warmte zich beter verspreidt.

En tot slot: geen gordijnen of ombouwen voor je radiatoren. “Dichte gordijnen helpen om de warmte in de kamer te houden”, zegt Visser, “maar als ze voor de radiator hangen, verlies je juist warmte.”

Kortom: met wat kleine aanpassingen en slim gebruik van je verwarming kun je deze winter honderden euro’s besparen zonder kou te lijden. En dat is, zeker met de huidige energieprijzen, pure winst.