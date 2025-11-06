ECONOMIE
Psychiater waarschuwt: Trump steeds gevaarlijker

Politiek
door Dirk Kruin
donderdag, 06 november 2025 om 18:59
Scherm­afbeelding 2025-11-06 om 15.06.14
Hij doet gek. Maar is hij ook gek? Vermoedelijk wel. Of in ieder geval gevaarlijk onzeker. De forensisch psychiater Dr. Bandy Lee, bekend van het boek "The Dangerous Case of Donald Trump", waarschuwt dat Trumps pathologische onzekerheid leidt tot steeds gevaarlijker gedrag. Volgens Lee komen zijn recente machtsgrepen – zoals de inzet van duizenden National Guard-troepen – voort uit diepgewortelde paranoia: “Wanneer Trump macht opeist, is dat geen gezonde impuls maar een symptoom van zijn eigen onzekerheid,” aldus Lee in The Daily Beast.
“Dit soort gedrag komt voort uit zijn bijna grenzeloze onzekerheid”, vervolgde ze. “Want wanneer hij zo'n machtige positie voor zichzelf opeist, doet hij dat vanuit een pathologische houding. Het is geen gezonde eis. Hij doet het dus op een manier die zijn gevoel van onzekerheid, zijn eigen ongeschiktheid en zijn gevoel van niet-erbij-horen juist aanwakkert, waardoor hij steeds defensiever en gevaarlijker wordt.”

