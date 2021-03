Gewoon verkoudheidsvirus kan voorkomen dat je ziek wordt door Covid-19

Het rhinovirus, dat enkel een verkoudheidje veroorzaakt, kan voorkomen dat het coronavirus zich in je lichaam nestelt, zeggen onderzoekers.

Sommige virussen concurreren met elkaar om een plekje in je lichaam. Er is er dan maar eentje die je ziek kan maken en volgens onderzoekers van de universiteit van Glasgow is het rhinovirus sterker dan het coronavirus. Daardoor zou het kunnen helpen bij het onderdrukken van Covid-19.

Het komt erop neer dat je maar één keer ziek kunt worden, óf door het rhinovirus óf door het coronavirus. Als je tegelijkertijd besmet raakt met het rhinovirus en met Covid-19 dan zal alleen het rhinovirus succesvol je lichaam binnendringen en je dus ziek maken. En zelfs als het coronavirus 24 uur voorsprong krijgt, dan ‘wint’ het rhinovirus alsnog. “Sars-CoV-2 krijgt nooit voet aan de grond, het wordt sterk afgeremd door het rhinovirus,” aldus dr. Pablo Murcia tegen BBC News.

Maar: is je verkoudheid voorbij en je immuunsysteem weer gekalmeerd dan kan Covid-19 alsnog toeslaan. Het rhinovirus biedt dus slechts een tijdelijke oplossing. “Vaccinatie plus hygiënemaatregelen plus de interactie tussen virussen kan het aantal besmettingen flink verminderen, maar het maximale effect bereik je met vaccinatie,” aldus Murcia.