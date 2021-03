Beetje pech als je jong en vrouw bent: de bijwerkingen van alle vaccins op een rij

Het zal een heuglijke dag zijn als de prik je arm in gaat. Maar je krijgt mogelijk wel met enkele bijwerkingen te maken. Het is fijn als je die alvast kent, zodat je weet wat je kunt verwachten.

AstraZeneca

Meteen maar de gemeenste: het AstraZeneca-vaccin veroorzaakt de meeste bijwerkingen bij vrouwen onder de 65 jaar. Twee derde van de mensen die een prik kreeg, ervaart hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid of algemeen niet lekker voelen, schrijft bijwerkingencentrum Lareb. Bij het vaccin van Pfizer/BioNTech was dat maar 22 tot 36 procent. 39 procent kreeg koorts door de prik van AstraZeneca, tegenover 5 procent bij het vaccin van Pfizer/BioNTech.

Leeftijd

Uit Amerikaans onderzoek bleek dat jongeren meer bijwerkingen ervaren dan ouderen. “Jongeren hebben een krachtiger immuunsysteem, dus het is logisch dat ze meer bijwerkingen krijgen,” zegt arts Vivek Cherian tegen Business Insider.

Na een dosis van het Moderna-vaccin had 57 procent van de mensen onder de 65 bijwerkingen, vergeleken met 48 procent van de 65-plussers. Na de tweede dosis liepen die percentages op naar respectievelijk 82 en 72 procent.

Bij Pfizer kreeg ongeveer 47 procent van de 18- tot 55-jarigen last van vermoeidheid na de eerste dosis, bij de 55-plussers was dat maar 34 procent. Na de tweede dosis stegen de percentages naar respectievelijk 59 en 51 procent.

Na een shot met het Janssen-vaccin, waarvoor maar één dosis nodig is, kreeg bijna 62 procent van de 18- tot 59-jarigen last van bijwerkingen vergeleken met 45 procent van de 60-plussers.

Na de tweede dosis zijn de bijwerkingen dus ernstiger dan na de eerste. Uit een kleine studie bleek ook dat 73 procent van de mensen die al besmet zijn geweest met Covid-19 last kregen van bijwerkingen versus 66 procent van de mensen die nooit geïnfecteerd zijn geweest.

Vrouwen

De Amerikaanse CDC’s concludeerden na analyse van 14 miljoen gevaccineerden dat vrouwen meer bijwerkingen hebben: 61 procent van de mensen die een vaccin kreeg is vrouw, terwijl 79 procent van de gemelde bijwerkingen van vrouwen afkomstig is. Al langer is bekend dat vrouwen in het algemeen meer last hebben van bijwerkingen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de griepprik of het mazelenvaccin.

Opvallend: mensen die ziek zijn en daardoor tot de risicogroep behoren, ervaren niet meer bijwerkingen dan anderen.