Er leefden miljarden tyrannosaurussen rex op aarde

Je denkt misschien dat er in de dinotijd hier en daar een tyrannosaurus rex rondliep op aarde, net zoals je nu ook niet zomaar overal een olifant tegen het lijf loopt. Maar dat is niet waar. Er waren veel meer van de reusachtige dinosaurussen dan gedacht.

Het is heel lastig om in te schatten hoeveel dino's er waren, maar paleontoloog Charles Marshall doet samen met zijn team een poging om daarachter te komen. Hij schreef deze week in vakblad Science dat er op elk moment zo'n 20.000 volwassen T. rexes leefden in Noord-Amerika.

Dat betekent dat er zo'n 2,5 miljard Tyrannosaurussen rex leefden en stierven in de 2,5 miljoen jaar dat ze op aarde rondliepen, ergens tussen 70 en 66 miljoen jaar geleden. Op basis van literatuur, fossielen en de inzichten van collega's kwamen Marshall en zijn team tot de conclusie dat een T. Rex na ongeveer 15,5 jaar seksueel volwassen is. Hij wordt maximaal 30 jaar oud en weegt 5200 kilo tot maximaal 7000 kilo.

127.000 generaties

Iedere generatie leefde gemiddeld zo'n 19 jaar en per 100 vierkante kilometer was er één dinosaurus. Als je bedenkt dat de T. rex een geografisch gebied besloeg van 2,3 miljoen vierkante kilometer en de soort zo'n 2,5 miljoen jaar in leven bleef, dan kom je uit op een continue populatie van 20.000 tyrannosaurussen rex. Er waren 127.000 generaties, wat in totaal neerkomt op 2,5 miljard T. rexen.

Toch zijn er maar relatief heel weinig botten teruggevonden. Tot nu toe zijn er slechts 100 exemplaren ontdekt, vaak maar op basis van één bot. "Er zijn zo'n 32 relatief goed geconserveerde volwassen T. rexes in openbare musea vandaag de dag," aldus Marshall. "Van alle volwassen exemplaren die ooit geleefd hebben, hebben we er dus een op de 80 miljoen teruggevonden."