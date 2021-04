Duitse wetenschappers komen met verklaring voor bijwerking AstraZeneca-vaccin

De zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin is mogelijk te wijten aan onzuiverheden in het middel. Er blijken wel duizend stoffen in het vaccin te zitten, die er niet in thuis horen, schrijft de Volkskrant.

Volgens de Duitse wetenschappers, die de ontdekking deden, zouden deze onzuiverheden kunnen leiden tot de combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Door de onzuiverheden te verminderen, zou het probleem mogelijk op te lossen zijn, schrijven de Duitsers in een voorpublicatie.

Hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal (LUMC) reageert in de Volkskrant: "Dit verklaart misschien waarom het lijkt uit te maken op welke plek in de wereld het vaccin wordt gemaakt." Zo zijn er in Nederland acht mensen getroffen door de zware bijwerking en is één persoon overleden, terwijl er in India op 83 miljoen prikken geen enkel geval van trombose is opgedoken.

Het vaccin van AstraZeneca bestaat uit een onschuldig verkoudheidsvirus dat is gekweekt op menselijke niercellen. Daardoor troffen Andreas Greinacher van de Universiteit van Greifswald en zijn team meer dan duizend menselijke eiwitten aan in het middel.

Ook vonden ze de stof EDTA, die in labs wordt gebruikt om cellen los te maken van elkaar. In het lichaam kan EDTA de bloedvaatjes doorlaatbaarder maken, waardoor de eiwitten in de bloedbaan kunnen komen, zo suggereren de Duitse wetenschappers.

Het zijn problemen die dus wellicht te verhelpen zijn en ze leiden tot hoogst zeldzame bijwerkingen. Ter vergelijking: als je in het ziekenhuis belandt door Covid-19 is de kans op longtrombose 30 procent.