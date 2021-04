Waarom je meer horrorfilms moet kijken

Voor de een is het de favoriete bron van vermaak, terwijl de ander er 's nachts niet van slaapt, de horrorfilm is even geliefd als gehaat. Toch hebben de fans mogelijk een voordeel: ze kunnen beter omgaan met angst.

Onderzoekers van de University of Chicago vroegen in april vorig jaar ruim 300 mensen naar hun favoriete filmgenre en naar de mate waarin ze angstig, depressief of prikkelbaar waren of slecht sliepen. Verder gaven de respondenten aan of ze mentaal en fysiek voorbereid waren op de coronapandemie.

De liefhebbers van horrorfilms bleken het meest veerkrachtig. Ze waren minder angstig aan het begin van de pandemie dan de mensen die weinig horror keken. Dat zou volgens de onderzoekers kunnen komen doordat horrorfans hebben kunnen oefenen met angstige emoties in de veilige omgeving van hun huis. Daardoor zouden ze beter om kunnen gaan met de angst en onzekerheid die het coronavirus in het begin met zich meebracht.

Fans van films waarin overleven, bijvoorbeeld na een Apocalyps, een rol speelt, zijn nog beter af: ze zijn niet alleen minder angstig tijdens de pandemie, maar ook beter voorbereid doordat ze een soort simulatie van een noodsituatie beleven tijdens het kijken van de films.

De onderzoekers komen zelf met deze verklaringen, maar benadrukken ook dat er geen oorzakelijk verband is aangetoond. Het kan natuurlijk ook zijn dat mensen die niet van horrorfilms houden, in het algemeen banger zijn, dus ook voor het coronavirus.