Niet fris: Studie toont aan wat er in de lucht gebeurt als je het toilet doorspoelt

Als je het toilet doorspoelt, dwarrelen er grote hoeveelheden minuscule druppeltjes door de lucht, die niet allemaal even fris zijn, zo toont een nieuwe studie aan.

Allerlei pathogenen gedijen goed in stilstaand water, urine, feces en braaksel, de gebruikelijke ingrediënten van een openbaar toilet. Computermodellen toonden eerder al aan dat juist het doorspoelen allerlei ziektekiemen meters de lucht in jaagt rond de wc.

Daar kan van alles bij zitten, van het diarree veroorzakende norovirus tot ebola en Covid-19. De onderzoekers maten de hoeveelheid aerosolen voor en na een experiment op openbare toiletten.

"Na ongeveer drie uur testen waarin meer dan 100 keer was doorgespoeld, vonden we een substantiële toename van het aantal aerosolen. Bij elke spoelbeurt kwamen tienduizenden deeltjes in de lucht terecht," aldus Siddhartha Verma, professor aan de Florida Atlantic University.

De aerosolen kwamen wel 109 centimeter hoog en bleven tot 20 seconden hangen.