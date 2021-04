Studie over roken en coronavirus ingetrokken vanwege link met tabaksindustrie

Vorig jaar verschenen er enkele studies die beweerden dat rokers geen extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het coronavirus en dat ze zelfs minder vaak besmet zouden raken. In ieder geval één van die studies is nu teruggetrokken, vanwege banden met de tabaksindustrie.

In dat onderzoek stelden wetenschappers dat rokers 23 procent minder kans hadden om Covid-19 op te lopen vergeleken met niet-rokers. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde juist dat, doordat roken de longfunctie vermindert, de kans op ernstige Covid groter is.

Maar in de paper, die vorig jaar juli in het European Respiratory Journal verscheen stond dat "roken niet in verband werd gebracht met een negatievere uitkomst" als patiënten in het ziekenhuis belanden met corona. Ook zouden rokers minder kans hebben op een besmetting. Diverse media schreven over de studie.

In de laatste editie van het vakblad staat nu dat de studie is ingetrokken. "De redacteuren is onder de aandacht gebracht dat twee van de onderzoekers mogelijke belangenverstrengeling niet hebben gemeld." Een van hen was een consultant voor de tabaksindustrie, een andere werkte voor een bedrijf dat elektronische sigaretten verkocht.

Een analyse van vakblad BMJ "identificeerde meerdere kennishiaten en onderzoeksfouten die mogelijk ten onrechte de indruk wekten dat roken beschermt tegen Covid-19."