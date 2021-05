Dringende raad: deksel naar beneden en handen wassen

Dankzij Het Virus zijn we ons iets drukker gaan maken over beestjes die rondvliegen. Vergeet dan vooral de WC niet, waar je eigenlijk een mondkapje zou moeten dragen vanwege alle vuiligheid.

Goede raad in het FD: Raak zo min mogelijk aan en was je handen na gebruik, en het liefst ook daarvoor. Dat is het bekende advies, want toiletten zijn vies, al zijn ze niet zo vies als bijvoorbeeld het opklapblad in vliegtuigen. Feit is dat in ontlasting, urine en braaksel ziekteverwekkers kunnen zitten zoals bacteriën en virussen. Denk aan het norovirus, dat buikgriep veroorzaakt, aan ebola en het coronavirus. Hetzelfde geldt voor stilstaand water in het closet. Chinese wetenschappers hebben aan de hand van vloeistofdynamica de effecten van doorspoelen onderzocht. Wat onderzoekers van Yangzhou University betreft zou je in publieke toiletten een mond-neusmasker moeten dragen, vooral heren die gebruikmaken van een urinoir.

Vooral de aerosolen moeten het ontgelden.

Elke spoelbeurt zorgt voor verspreiding van die aerosole deeltjes. De hoeveelheid die wordt rondgeslingerd bij het doortrekken, hangt af van het ontwerp van het toilet en de kracht het water. De Chinese onderzoekers noteerden dat meer dan 57% ontsnapt uit de pot. Deze kleine deeltjes bereiken binnen 5,5 seconden het dijbeen en dus ook handen langszij.

Vloeistoffysicus Detlef Lohse van Universiteit Twente laat weten: ‘Toiletdeksel erop bij het spoelen en dan is het goed.’