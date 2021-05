Dit is waarschijnlijk de échte reden dat sommige mensen heel erg oud worden

Mensen die de 100 halen, krijgen vaak de vraag, hoe ze dat nu voor elkaar hebben gekregen. Er volgen meestal antwoorden als: gezond eten, juist iedere dag een borreltje of veel liefde van de partner. De echte reden is waarschijnlijk minder romantisch.

Onderzoekers hebben ontdekt dat mensen die ouder dan 105 jaar worden vermoedelijk een uniek genenpakket hebben, waardoor hun lichaam efficiënter is in het repareren van DNA. Dit is de eerste keer dat het genoom van mensen die extreem oud worden zo tot in detail is ontleed.

"Ouderdom is een risicofactor voor veel chronische ziekten," zegt hoofdonderzoeker aan de universiteit van Bologna, Paolo Garagnani. Hij vergeleek met zijn team 81 mensen van minimaal 105 jaar oud met een controlegroep van 36 gezonde volwassenen van gemiddeld 68 jaar. De resultaten zijn op hun beurt weer naast die van een eerdere studie gelegd onder 333 honderdplussers en 358 mensen van rond de 60.

De wetenschappers ontdekten vijf genetische aanpassingen die vaker voorkwamen bij de heel oude mensen. Het ging om genen die van invloed zijn op de energieproductie in cellen, een factor die al langer in verband wordt gebracht met een gezonde veroudering, en de reparatie van DNA-schade in cellen.

"De resultaten laten zien dat het herstellend vermogen van DNA en een laag aantal mutaties in specifieke genen twee centrale mechanismen zijn die extreem oude mensen hebben beschermd tegen ouderdomsziektes," concludeert onderzoeker, Claudio Franceschi, oud-professor aan de universiteit van Bologna.