Israël bewijst: het Pfizer vaccin werkt fantastisch

Een spectaculaire daling van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen: de cijfers uit Israël die donderdagochtend zijn gepubliceerd in vakblad The Lancet laten voor het eerst zien wat het effect is als bijna de hele bevolking is ingeënt. Israël kreeg snel vaccins en beloofde in ruil alle gegevens te delen met Pfizer.

In Israël heeft inmiddels zo’n driekwart van alle 16-plussers en meer dan 90 procent van de 65-plussers twee prikken met het Pfizer-vaccin gehad.

De Israëlische onderzoekers concluderen dat een dubbele vaccinatie voor 97,5 procent beschermt tegen een ziekenhuisopname en voor 96,7 procent beschermt tegen sterfte aan covid. Ouderen blijken bijna net zo goed beschermd als jongeren

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens die tussen 24 januari en 3 april in Israël verzameld zijn. Israël is op 19 december begonnen met vaccineren. De campagne verliep zeer vlot en succesvol. In de overeenkomst van de Israëlische regering met Pfizer stond dat Israël zijn vaccinatiegegevens moest delen met Pfizer.