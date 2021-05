Chinese raket stort morgen neer op aarde, maar niemand weet waar

De Lange Mars 5B draait nog een paar rondjes om de aarde voor hij de atmosfeer binnenkomt en neerstort. Laatste schatting is dat dat morgen tussen 19 en 20 uur gebeurt. Waar de raketoverblijfselen dan neerkomen? Ergens tussen 41 graden noorderbreedte en 41 graden zuiderbreedte.

De Chinezen vinden dat het westen zich druk maakt om niets. Het ruimtepuin van de 30 meter lange raket landt waarschijnlijk in zee en anders kan er nog op tijd worden gewaarschuwd. Het westen is er minder gerust op. Want ja er is veel zee in de genoemde marge, maar ook veel land, zoals Zuid-Europa, het zuiden van de VS, Brazilië en Australië. En trouwens ook een groot deel van China zelf.

Het land heeft een punt: normaal gesproken veroorzaakt dit soort puin weinig schade, omdat het inderdaad in zee belandt of omdat het grootste gedeelte in de atmosfeer verbrandt. Daar staat tegenover dat volgens internationale afspraken dit soort raketoverblijfselen gecontroleerd op aarde terug moeten komen en China is de controle kwijtgeraakt. En in mei vorig jaar gebeurde het ook al dat een Chinese raket ongecontroleerd in West-Afrika neerstortte.

De huidige raket is ook bepaald geen kleine jongen. Met een gewicht van 20 ton is het een van de zwaarste door mensen gemaakte ruimte-objecten die naar de aarde zijn teruggekeerd. Holger Krag, hoofd van het veiligheidsprogramma van het Europese ruimteagentschap ESA, schat dan ook dat zo'n 20 tot 40 procent van de raket niet verbrandt in de atmosfeer en dus terug op aarde komt.

Harvard-astronoom Jonathan McDowell vindt de actie van de Chinezen onverantwoord en schrijft op Twitter: "Het totale gebrek aan erkenning, dat het ongewenst is om raketonderdelen ongecontroleerd te laten terugkeren, is teleurstellend."