Hoe langer je gaapt, hoe groter je hersenen

Bijna alle dieren gapen. Maar de een wel wat langer dan de ander. Uit onderzoek blijkt dat mensen echte gapers zijn. Niet gek, want hoe langer de gaap, hoe groter de hersenen, zeggen onderzoekers.

Gedragsbioloog Jorg Massen van de Universiteit Utrecht leidde met collega Andrew Gallup van de State University of New York Polytechnic Institute een internationale studie waarin het gapen van meer dan honderd verschillende dieren is bestudeerd. Zij concluderen dat dieren langer gapen als hun brein groter is. Dat is te begrijpen als je weet waarom we gapen. "De meest gangbare theorie is dat je met gapen je hersenen koelt," vertelt Massen aan RTL Nieuws. "Door te gapen zorg je ervoor dat je hersenen op de juiste temperatuur komen. Het is een evolutionair oud systeem dat ervoor zorgt dat de hersenen actief en in optimale staat blijven."

De grootste gapers zijn nijlpaarden en orang-oetans. Pas daarna volgt de mens. Er zijn dus dieren met grotere hersenen. Al zegt grootte gelukkig niet alles, de effectieve verbindingen in het brein zijn belangrijker. Hersenwetenschapper Hanneke Hulst van de VU tegen EditieNL: "Hoe meer van deze verbindingen, hoe meer je aan je hersenen hebt. Die verbindingen worden gemaakt door dingen te leren, denk bijvoorbeeld aan piano spelen of een vreemde taal leren."