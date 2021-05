Als je je jonger voelt, word je ouder

"Je bent zo oud als je je voelt." Dat spreekwoord bevat een kern van waarheid, zo blijkt. Onderzoekers in Duitsland rapporteren dat oudere volwassenen die zeggen dat ze "zich jonger voelen" dan hun werkelijke leeftijd, minder tekenen van stressgerelateerde veroudering vertonen dan hun leeftijdsgenoten.

Uit hun bevindingen blijkt dat mensen met een jeugdige kijk sterkere cognitieve vaardigheden hebben, minder ontstekingen, minder risico's voor ziekenhuisopname vertoonden en langer leefden in vergelijking met andere volwassenen die zich 'oud' voelen.

Onderzoekers voegen eraan toe dat dit de theorie ondersteunt dat iemands subjectieve leeftijd tastbare voordelen biedt voor de gezondheid en beschermt tegen stress.

Het Duitse Centrum voor Gerontologie bestudeerde drie jaar aan gegevens van meer dan 5.000 deelnemers aan de Duitse Aging Survey. De enquête, waarbij volwassenen boven de 40 jaar werden geïnterviewd, omvatte vragen die de waargenomen stressniveaus en hun functionele gezondheid meten.

Onderzoekers vroegen de deelnemers hoe het met hun gezondheid stond en ook met hun vermogen dagelijkse activiteiten te verrichten zoals wandelen, aankleden en zelfs baden beperkt. De groep onthulde ook wat hun subjectieve leeftijd was, door middel van vragen als 'hoe oud voel je je?'