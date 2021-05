Slechts 12 mensen zitten achter meeste complottheorieën rond coronavaccins

Doordat ze heel hard schreeuwen denk je soms dat er een heleboel mensen achter de complottheorieën rond corona zitten. In werkelijkheid gaat het maar om een klein groepje. Zo zijn slechts twaalf mensen verantwoordelijk voor een groot deel van alle onzin die rondgaat over de coronavaccins.

Uit onderzoek van het Center for Countering Digital Hate (CCDH) en de Anti-Vax Watch blijkt dat twaalf mensen en hun organisaties goed zijn voor 65 procent van alle misleidende en valse anti-vaccinatiepropaganda, die op Facebook en Twitter gedeeld wordt.

De onderzoekers analyseerden 812.000 berichten op sociale media tussen 1 februari en 16 maart van dit jaar. "In het volle zicht van het publiek op internet is er een kleine groep mensen zonder relevante medische expertise en met hun eigen agenda, die sociale media misbruiken om de dreiging van Covid te bagatelliseren en desinformatie te verspreiden over de veiligheid van vaccins," vertelt baas van CCDH Imran Ahmed in het rapport.

Miljoenenbedrijven

Op Facebook is zelfs 73 procent van de antivax-berichten te herleiden tot een groepje van twaalf mensen. "De hoofdrolspelers van de antivax-industrie is een coherente groep van professionele propagandisten," schreef Ahmed eerder dit jaar in Nature Medicine. "Dit zijn mensen die miljoenenbedrijven runnen met zo'n zestig man personeel elk. Ze produceren trainingen voor activisten, passen hun boodschap aan verschillende doelgroepen aan en organiseren conferenties."

Door hun verhaal te verspreiden via social media bereiken ze een enorm publiek. "Social media biedt antivaxers de mogelijkheid om miljoenen Amerikanen te rekruteren en te indoctrineren met angst en twijfel. Als Big Tech nu niet in actie komt duurt de pandemie alleen maar langer en gaan meer levens verloren."