Radioactiviteit neemt toe in Tsjernobyl: “Afval smeult na”

Decennialang nam de radioactiviteit in Tsjernobyl af, maar de laatste jaren is die weer aan het stijgen, schrijven onderzoekers in Science. Ze proberen nu te achterhalen hoe gevaarlijk dat is of kan worden.

Sinds er in 2016 een nieuw beschermend schild is gebouwd over de kernreactor die in 1986 ontplofte, merken wetenschappers dat de neutronenaantallen gestaag oplopen in een kamer, genaamd 305/2. "Het radioactieve afval smeult als de sintels in een barbecue", zegt Neil Hyatt, professor in nucleaire materiaalkunde en engineering aan de Universiteit van Sheffield, tegen Science.

Het kan zijn dat het niet bij smeulen blijft en er een nieuwe explosie tot stand komt. “We hebben het over zeer lage splijtingspercentages, dus het is niet alsof het vergelijkbaar is met een actieve kernreactor”, aldus Hyatt. “Volgens ons overzicht van het splijtbaar materiaal in die ruimte kunnen we er redelijk zeker van zijn dat er geen explosie volgt. Maar zeker zijn we het niet", merkte de professor op.

“Als de sensoren echter een stijgende productie van neutronen blijven detecteren, moet er een interventie gebeuren. Dat zou kunnen gebeuren door in de kamer te boren en deze te besproeien met een stof zoals gadoliniumnitraat.”