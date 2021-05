Hoe overtuig je een vaccintwijfelaar?

Bijna 15 procent van de Nederlanders wil geen coronavaccin of twijfelt er nog over. Je kunt hen een gebrek aan solidariteit verwijten of aan vertrouwen in de wetenschap, maar daarmee trek je ze niet over de streep. Het beste is om hun angsten serieus te nemen en erover in gesprek te gaan.

Van de 1,5 miljoen mensen die de afgelopen weken werden opgeroepen voor een prik, gaven er 830.000 niet thuis, meldt RTL Nieuws. Een flinke groep. Het Radboud UMC onderzocht waarom deze mensen geen vaccin willen.

"Wij stopten een groep burgers in een burgerforum en lieten ze in gesprek gaan met elkaar, maar ook met onafhankelijke medici", vertelt onderzoeker Leon Bijlmakers aan EditieNL. "Wat maakt dat mensen besluiten om iets wel of niet te doen?"

Belangrijkste resultaat is dat een serieus gesprek voeren helpt. "Zonder elkaar te veroordelen. Je moet zonder oordeel een open en serieus gesprek met elkaar aangaan. En daarbij moet je de zorgen van de ander serieus nemen."

Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat het wel of niet nemen van een vaccin een vrije keuze is. "Iedereen moet in alle vrijheid zijn eigen keuze maken. Ik denk dat het aan de overheid en instanties is om de twijfelaars te voorzien van de juiste informatie voor het maken van hun keuze", aldus Bijlmakers.

Hen wijzen op het gemeenschappelijk belang van vaccineren helpt ook. Daarom wil het Radboud mensen informeren op hun website. "Het is belangrijk dat ze meekrijgen dat het vaccin jezelf en je omgeving beschermt, dus dat je bijdraagt aan het afbouwen van de maatregelen."