Eindelijk bewijs dat mondkapjes echt werken

Het duurde betrekkelijk lang voor we in Nederland mondkapjes gingen dragen, vorig jaar. Reden: RIVM-baas Van Dissel geloofde er niet in.

Maar er lijkt bewijs te zijn dat hij zich heeft vergist. Onderzoekers uit Duitsland, geholpen door wetenschappers uit China en de Verenigde Staten, zeggen nu echt aan te kunnen tonen dat mondkapjes werken in de strijd tegen het coronavirus. In veel situaties is een eenvoudig mondkapje al genoeg, stellen de wetenschappers. Ze spreken van ‘een doorbraak’. Dat schrijft het AD. Kapjes zijn vooral effectief op plaatsen waar niet veel virus rondgaat, maar wel genoeg om iemand te besmetten. Dat kan een eenvoudig mondkapje voorkomen.

De Duitsers, Chinezen en Amerikanen maakten op basis van bestaand statistisch materiaal een nieuwe modelberekening die volgens hen overtuigend aantoont dat de effectiviteit van een gezichtsmasker afhangt van de hoeveelheid virus in de lucht, schrijven ze in het invloedrijke wetenschappelijke tijdschrift Science.