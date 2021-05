Dit is hoe oud de mens maximaal kan worden

De mens wordt gemiddeld steeds ouder, maar daar zit een grens aan. Volgens nieuw onderzoek kunnen we biologisch gezien maximaal 150 jaar oud worden.

Wetenschappers ontwikkelden een nieuwe manier om de fluctuaties in de aantallen van verschillende bloedcellen te interpreteren. Het resulteerde in een indicator die ze de dynamische staat van het organisme (DOSI) noemen. Die toont hoe in de loop der jaren de veerkracht van onze lichamen langzaam afneemt, wat een van de redenen is waarom het langer duurt voor we genezen van ziekten en verwondingen als we ouder worden.

Als we ernstige ziekten en rampen weten te overleven is de DOSI een betrouwbare methode om te achterhalen wanneer de veerkracht van ons lichaam uitgeput is, zeggen de onderzoekers. "De indicator suggereert dat er een kritisch punt wordt bereikt ergens tussen de 120 en 150 jaar waarop de veerkracht van het lichaam compleet op is," leggen ze uit in hun paper.

Wat ook bleek uit de data was dat er een verschuiving is in het verouderingsproces vanaf het 35ste levensjaar en nog eens rond de 65 jaar. Dat komt bijvoorbeeld overeen met de leeftijd waarop topsporters stoppen en de meeste mensen ophouden met fulltime werken.