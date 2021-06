NASA toont spectaculaire foto van centrum Melkweg

NASA heeft een indrukwekkende nieuwe foto vrijgegeven van het 'super-energetische' midden van onze Melkweg.

De afbeelding is een compositie van 370 beelden die de afgelopen twee decennia zijn gemaakt door het Chandra-observatorium dat in 1999 is gelanceerd. Er zijn miljarden sterren en talloze zwarte gaten in het centrum van de Melkweg.

Astronoom Daniel Wang van de universiteit van Massachusetts zegt dat hij een jaar heeft gewerkt aan de foto toen hij thuiszat vanwege de coronapandemie.

"Wat we op de foto zien is een krachtig, actief ecosysteem in het centrum van ons melkwegstelsel," aldus Wang. "Er zijn veel overblijfselen van supernova's, zwarte gaten en neutronensterren."

Het drukke centrum van onze Melkweg is 26.000 lichtjaren verwijderd van de aarde.