Zelfs milde besmetting beschermt langdurig tegen corona

Eerder werd nog gedacht dat je na een lichte coronabesmetting mogelijk opnieuw besmet kon raken. Dat is waarschijnlijk niet zo. Uit onderzoek blijkt dat het lichaam zelfs na een milde infectie elf maanden later nog beschermd is tegen het virus.

Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder 77 besmette mensen, dat in vakblad Nature verscheen. De antistoffen in het bloed bleken binnen enkele maanden na besmetting snel af te nemen. Daarom werd door sommigen geconcludeerd dat er dan ook geen bescherming meer was tegen het virus, maar dat is niet zo. Onderzoeker Ali Ellebedy. “Het is normaal dat antistoffen na een acute infectie weer afnemen. Maar ze verdwijnen niet helemaal.”

"Wij hebben elf maanden nadat mensen de eerste symptomen vertoonden, cellen in hun lichamen aangetroffen die antistoffen produceren,” aldus Ellebedy. “Zolang deze mensen leven, blijven ook deze cellen in leven en antistoffen aanmaken. Dat is krachtig bewijs voor een langdurige immuniteit.”

Je kunt je afvragen of na een besmetting een vaccin dan nog nodig is. “Ja," zegt de onderzoeker. "Dat is nodig. Hoewel individuen die hersteld zijn van Covid-19 waarschijnlijk beschermd zijn tegen herinfectie door dezelfde virusstam, zijn ze minder goed beschermd tegen andere virusvarianten." Wel zouden ze later aan de beurt kunnen komen, omdat ze al besmet zijn geweest.