Waarom een vaccin ‘s ochtends mogelijk iets beter werkt

Je zou verwachten dat je immuunsysteem 's nachts en overdag op dezelfde manier zijn taak vervult. Maar dat is niet zo. Overdag is het actiever. En dat heeft mogelijk invloed op de werking van vaccins.

Onze immuuncellen verspreiden zich overdag in ons lichaam, zodat ze direct in actie kunnen komen op een tijd dat de kans het grootst is dat we worden bestookt met virussen. Dat gebeurt vaker overdag als we actief zijn dan 's nachts als we in bed liggen.

Biologische klok

's Nachts stoppen immuuncellen dan ook bij de lymfeknopen. Daar slaan ze infecties, waar het lichaam overdag door is aangevallen, op in het geheugen. Zo kunnen ze de volgende keer beter reageren op de infectie.

Het immuunsysteem volgt dus onze biologische klok. Daardoor maakt het zelfs uit op welk tijdstip je bijvoorbeeld het griepvirus oploopt voor hoe ziek je ervan wordt.

Ook heeft de tijd waarop je medicijnen inneemt invloed op de werking ervan. Zo maken we bijvoorbeeld cholesterol aan als we slapen dus cholesterolverlagers kun je het beste vlak voor bedtijd innemen.

Vaccins

Ook zijn er signalen dat de werking van vaccins beïnvloed wordt door onze biologische klok en dat het dus uitmaakt hoe laat je een prik krijgt. Zo is er onderzoek uit 2016 onder ruim 250 volwassenen van 65 jaar en ouder dat aantoont dat een griepprik in de ochtend (tussen 9 en 11 uur) tot een grotere aanmaak van antilichamen leidt dan een prik tussen 15 en 17 uur 's middags.

Een van de verklaringen heeft volgens wetenschappers met onze slaap te maken. Mogelijk zorgt een goede nachtrust ervoor dat vaccins beter werken. Ook zou het helpen om na een vaccinatie een lange nacht te slapen.