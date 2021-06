Wetenschappers: ‘Intensief sporten vergroot kans op ALS’

Vaak en hard sporten vergroot de kans op een motorneuronziekte bij mensen die daar genetische aanleg voor hebben, zeggen wetenschappers. ALS is de bekendste van deze groep zenuwaandoeningen.

De wetenschappers van de universiteit van Sheffield zeggen dat niemand om die reden moet stoppen met sporten. Wel hopen ze dat hun studie ertoe leidt dat mensen met een verhoogd risico, zoals topsporters, beter gescreend worden.

In het algemeen ontwikkelt een op de driehonderd mensen een motorneuronziekte, klinkt het. Daaronder vallen ook minder ernstige ziekten dan ALS, zoals PLS of PSMA. De aandoeningen verminderen het vermogen van mensen om te bewegen en te praten, omdat de motorneuronen, die boodschappen van de hersenen naar de spieren brengen, steeds slechter werken.

Wie waarom ziek wordt is een ingewikkelde mix van genetische componenten en omgevingsfactoren die opbouwen gedurende een leven. Al langer leek er een relatie te zijn met zwaar sporten, maar dat het sporten de oorzaak is, is nu pas aangetoond.

Geen toeval

Studies bij American football-spelers uit Italië wijzen op een zes keer hoger risico dan normaal. "We concluderen dat sporten een risicofactor is voor motorneuronziekten," zegt dr. Johnathan Cooper-Knock tegen de BBC. "Het is geen toeval dat zoveel topsporters de ziekte oplopen."

De onderzoekers analyseerden data van het UK Biobank-project, waarin genetische informatie zit van een half miljoen Britten. Regelmatig, stevig sporten is gedefinieerd als meer dan 30 minuten vaker dan twee tot drie keer per week. Maar verreweg de meeste mensen die zoveel sporten worden niet ziek.

"We weten niet wie een verhoogd risico loopt en we willen niet zo ver gaan dat we adviseren wie wel en wie niet zou moeten sporten. Als iedereen zou stoppen met sporten zou dat meer kwaad dan goed doen," besluit Cooper-Knock.