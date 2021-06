Kinderen van moeders met obesitas meer kans op leverziekte

Kinderen van moeders met obesitas lopen meer risico op een vervette lever in hun twintiger jaren. Onderzoekers vinden daarom dat beleidsmakers harder hun best moeten doen om gezond eten te promoten.

Niet-alcoholische vette leverziekte (NAFLD) kan worden veroorzaakt door obesitas. Als het niet wordt verholpen kan het leiden tot grote gezondheidsproblemen zoals cirrose en kanker. Ook is de kans op diabetes type 2 groter. Leverziekte is de belangrijkste doodsoorzaak bij Britten tussen de 35 en 49 jaar. Volgens de Britse gezondheidsdienst NHS heeft tot een derde van de Britten een vroeg stadium van leververvetting. Als de ziekte op tijd wordt opgemerkt kan de schade worden hersteld.

De onderzoekers bekeken leverscans van bijna 3000 Engelsen die al sinds de jaren 90 worden gevolgd en vergeleken die met het BMI van hun ouders. Ze corrigeerden voor factoren als de leeftijd van de moeder, roken tijdens de zwangerschap en sociale klasse. Ze ontdekten dat de kans op leververvetting bij hun kinderen op 24-jarige leeftijd twee keer zo groot was als moeders vlak voor de zwangerschap obesitas hadden.

"Wat uit onze studie blijkt is dat obesitas vlak voor de zwangerschap een verhoogde kans op leverziekten veroorzaakt bij kinderen en ze extra kwetsbaar maakt voor een ongezond dieet in hun twintiger jaren," zegt dr. Kushala Abeysekera, van de University of Bristol.