Bloedtest kan 50 soorten kanker vroegtijdig opsporen

Een simpele bloedtest kan meer dan 50 soorten kanker opsporen voordat een patiënt symptomen heeft. De test is accuraat genoeg om op grote schaal getest te worden volgens wetenschappers.

De pilot die de Britse gezondheidsdienst NHS in het najaar gaat uitvoeren onder 140.000 Britten is gericht op mensen met een verhoogd risico op kanker, onder wie 50-plussers. De bloedtest kan allerlei moeilijk te diagnosticeren kankersoorten opsporen, zoals tumoren in hoofd, nek, eierstokken, alvleesklier of slokdarm.

Onderzoeksleider dr. Eric Klein, van het Amerikaanse Glickman Institute zegt: "Kanker vroeg opsporen is een van de belangrijkste opties om de ziekte terug te dringen. Deze data wijzen erop dat de bloedtest een diepgaande impact kan hebben op de opsporing van kanker en dus op de volksgezondheid."

Dr Marco Gerlinger van het Londense instituut voor kankeronderzoek is enthousiast. "Deze nieuwe studie komt met indrukwekkende resultaten voor een simpele bloedtest die veel verschillende soorten kanker op kan sporen. Voor sommigen van de meest voorkomende kankersoorten, zoals darm- en longkanker, pikte de test de tumoren al op toen ze nog heel klein waren, in een stadium waarin veel patiënten nog genezen kunnen worden."