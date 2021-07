Portemonnee verloren? Je krijgt hem vaker terug als er veel geld inzit

Het klinkt tegenstrijdig, maar het is toch echt zo: ben je je portemonnee verloren dan heb je een grotere kans om hem terug te vinden als er veel geld inzit.

Uit onderzoek onder leiding van wetenschappers van de universiteit van Zürich bleek dat mensen een portemonnee met veel geld erin eerder inleverden bij de politie dan een beurs met enkel pasjes. Ze lieten ruim 17.000 portemonnees op straat achter in 40 landen. De portemonnees met het meeste geld - tijdens het experiment was dat 84 euro - werden het vaakst teruggebracht, namelijk in 72 procent van de gevallen.

Van de portemonnees zonder geld kwam slechts 40 procent terug. Een sleutel in de portemonnee vergroot de kans dat hij wordt teruggebracht. Inwoners van Zwitserland, Noorwegen en Nederland bleken het eerlijkst: zij brachten in 75 tot 80 procent van de gevallen de goed gevulde beurs terug.

Er zijn meerdere verklaringen volgens de wetenschappers, wier studie in Science verscheen: ten eerste doen mensen graag iets voor anderen en lijkt het nut ervan groter naar mate er meer geld in de portemonnee zit. Ten tweede worden mensen niet graag als dief gezien. Daarnaast hopen de eerlijke vinders misschien op een hoger vindersloon als er meer geld in een portemonnee zit.