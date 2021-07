Studie toont aan: 14 keer meer kans op overstromingen in Europa

Zware overstromingen zoals die vorige week delen van Duitsland, België en Nederland teisterden, gaan in de toekomst veel vaker voorkomen. Het is een direct gevolg van de opwarming van de aarde, zeggen onderzoekers.

Computermodellen suggereren dat traag bewegende stormwolken tegen het eind van de eeuw veertien keer vaker kunnen voorkomen boven land dan nu het geval is. Hoe langzamer een storm beweegt, hoe meer regen eruit valt in een klein gebied en hoe groter dus de kans op overstromingen.

Al langer is bekend dat de hogere temperaturen ertoe leiden dat de atmosfeer meer vocht kan vasthouden waardoor er vaker hele zware regenbuien voorkomen. De laatste studie zoomt echter in op de rol van de langzaam bewegende stormen in Europa. Wetenschappers denken dat deze trage donderwolken waaruit veel regen valt, toenemen doordat de temperatuur op de Noordpool zo snel stijgt.

Volgens de simulaties zullen stormen in de toekomst nog langzamer bewegen en dus nog meer overlast veroorzaken. "De modellen geven het idee dat het nog veel erger kan worden," aldus onderzoeksleider Abdullah Kahraman van de Britse Newcastle University.

Vooral in de zomer gaat er meer regen vallen. "Met name in augustus stijgt de kans op trage stormwolken op een groot deel van het Europese continent," zegt Kahraman.