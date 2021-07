Het huwelijk als individualistisch project: wat kan ik eruit halen?

"Als je net verliefd bent, barst je bijna uit elkaar van levenslust. In de hersenen komt dopamine vrij. Dat werkt als een pepmiddel, het zorgt ervoor dat je de wereld door een roze bril bekijkt. Die ene persoon op wie je verliefd bent is betoverend anders, ruikt verrukkelijk en zegt geweldige dingen!”

De Duitse wetenschapsjournalist Werner Bartens legt in NRC uit dat die betovering tijdelijk is en maximaal anderhalf duurt. Dat wordt die unieke ander weer een gewoon mens, die ook kan irriteren en met wie je niet per se constant samen wilt zijn. Bertens heeft een boek geschreven hoe de 'lange liefde' kan overleven.

"Die romantische liefde duurt natuurlijk niet eeuwig. Na zo’n anderhalf jaar komen deze stofjes niet meer in grote hoeveelheden vrij, dan gaat het achteruit met de seksdrive. Dat is ook de reden dat veel jongeren na zo’n vier of vijf jaar stoppen met hun relatie. Ze kunnen niet accepteren dat de romantische liefde voorbij is. Er is dus sprake van een ‘four year itch’ in plaats van een ‘seven year itch’.”

„Ik kwam erachter dat lange huwelijken tegenwoordig vaker stranden. Sinds de jaren negentig komen dit soort ‘grijze scheidingen’ twee keer zo vaak voor. In de VS is één op de vier scheidingen in de leeftijdsgroep van boven de vijftig. In Duitsland gaat het om zo’n drie- tot vierduizend van dit soort scheidingen per jaar.”

„Mensen trouwen niet meer vanwege een romantisch ideaal of om een gezamenlijke verplichting aan te gaan. Het huwelijk wordt steeds vaker beschouwd als een individualistisch project. Men denkt: wat kan ik eruit halen? Als het niet meer past, dan houdt men ermee op."

Volgens de schrijver is het een gevolg van het verzengende egoïsme van de baby-boom-generatie.

„De Stones-generatie is misschien wel de meest egoïstische generatie ooit. Een onderzoek uit 2019 onder zo’n 750 deelnemers van dertien tot zevenenzeventig toonde aan dat boomers overgevoelig zijn, koppig en erg overtuigd van zichzelf. Dat zijn kenmerken die gelden als symptomen van narcisme. Maar dat het in relaties en werk vooral draait om emotionele groei, is ook doorgegeven aan de huidige generaties. Een lange liefde wordt al snel als ouderwets gezien."