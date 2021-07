Groeien je haren en nagels sneller in de zomer?

In voorjaar en zomer groeien planten sneller dan in de winter. Voornaamste oorzaak: meer licht.

Vandaar dat er mensen zijn die denken dat je haar en nagels ook sneller groeien in de zomer.

Het klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar het is toch waar. Haren en nagels groeien onder de invloed van (zon)licht en warmte sneller. Bij sommige mensen groeit het haar in de zomer soms wel twee keer sneller groeit dan in de herfst en winter. Maar bij de meeste mensen scheelt het maar een beetje.

Hoofdharen groeien gemiddeld zo'n 0,35 mm per dag, maar door meer (zon)licht en langere dagen in de zomer maakt het lichaam meer vitamines aan, zoals bijvoorbeeld vitamine D. Deze vitamines bevorderen de haargroei.

Om dezelfde reden groeien ook je nagels sneller in de zomer.