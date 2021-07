Studie: ouderen worden alleen maar eenzamer van virtueel contact

Je zou denken dat opa en oma het leuk vonden om in lockdowntijd te Facetimen of Skypen met de kleinkinderen of virtueel bij de leesclub te zijn, maar volgens een nieuwe studie is dat niet zo: ze worden alleen maar eenzamer van het digitale contact.

Onderzoekers van Lancaster University vergeleken sociale interacties tijdens de pandemie bij 60-plussers. Ze ontdekten dat ouderen die virtueel contact hadden zich eenzamer en depressiever voelden dan mensen die helemaal niemand spraken tijdens de lockdowns.

"We waren verrast dat oudere mensen die virtueel contact hadden tijdens de lockdown meer eenzaamheid ervoeren en een slechtere geestelijke gezondheid hadden dan ouderen die helemaal geen contact hadden met andere mensen," zegt dr. Yang Hu, die meewerkte aan het rapport dat vandaag in Frontiers in Sociology verscheen.

"Het was niet alleen de eenzaamheid die erger werd door het virtuele contact, ook de algemene geestelijke gezondheid ging achteruit. Deze mensen waren depressiever, meer geïsoleerd en ongelukkiger en dat was een direct gevolg van het virtuele contact," aldus de wetenschapper in The Guardian.