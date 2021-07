De 6 dingen waar we erg veel spijt van hebben

In een grote studie werd aan Amerikanen gevraagd van welke levenskwesties ze het meest spijt hebben. De uitkomsten komen bijna helemaal overeen met onderzoeken over de spijt die terminale patiënten hebben over het leven dat ze bijna gaan verlaten.

Ik zou willen dat ik de moed had gehad om een ​​leven te leiden trouw aan mezelf, niet het leven dat anderen van me verwachtten.

Ik zou willen dat ik niet zo hard had gewerkt.

Ik zou willen dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten.

Ik zou willen dat ik in contact was gebleven met mijn vrienden.

Ik zou willen dat ik mezelf gelukkiger had laten zijn.