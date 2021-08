Bewezen: van koppen kun je dement worden

De link tussen dementie en koppen (bij voetbal) is nu zo sterk dat ballen moeten worden verkocht met een duidelijke gezondheidswaarschuwing, zegt de Engelse wetenschapper die baanbrekend onderzoek heeft gedaan naar dat verband.

Professor Willie Stewart van de Universiteit van Glasgow riep ook op tot andere spelregels voor amateur- en jeugdvoetbal om het risico op beschadiging van de hersenen te verminderen.

Nieuw onderzoek van Stewart toont aan dat het risico op hersenziekte toeneemt naarmate je langer en vaker voetbalt. Het verschilt ook per positie: keepers, die zelden koppen, hebben dezelfde kans op Alzheimer als niet-spelers. Voor verdedigers, die heel vaak hard moeten koppen, is het risico vijf keer groter. Daarmee lopen verdedigers het meeste risico.

Stewart vindt dat er regels komen die ervoor zorgen dat het hoofd niet of nauwelijks nog zou gebruikt mogen worden. “Een kopduel heeft nog nooit een gunstig effect gehad op de gezondheid”.

De Schotse universiteit baseerde zich voor haar onderzoek op de dossiers van zo’n 8.000 Schotse oud-profvoetballers en 23.000 individuen van de algemene bevolking.

De ontdekking dat de kans op dementie "dosisafhankelijk" is - vaker koppen is vaker dement - was een belangrijke stap op weg naar het vaststellen van oorzaak en gevolg, zei Stewart.